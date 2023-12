Mercato - PSG : Il se lâche sur la révolution à Paris

Benjamin Labrousse

L’été dernier, le PSG a profondément renouvelé son effectif, avec les départs de plusieurs stars, remplacées par de jeunes talents. Mais Paris a également changé sa façon de jouer avec l’arrivée en juillet dernier de Luis Enrique sur son banc. Après des débuts poussifs, le PSG a enchaîné les bons résultats en Ligue 1, au plus grand bonheur du portier parisien Gianluigi Donnarumma.

Le PSG déjà sacré. Après son succès face à Metz au Parc des Princes (3-1) mercredi soir, le club de la capitale a atteint les 40 points en Ligue 1. Avant cette dernière rencontre de l’année, Paris était d’ores et déjà assuré de terminer champion d’automne, titre honorifique évoqué pour la formation en tête du championnat de France à la moitié de la saison.

Le PSG s’est transformé cet été

Pourtant, le PSG a mis du temps à mettre la machine en marche. Alors que cet été, l’effectif parisien a drastiquement changé, et que Paris a accueilli un nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique, le club parisien a attendu son troisième match pour obtenir son premier succès de la saison (face au RC Lens, 3-1, le 26 août dernier).

« On a réussi à montrer le vrai visage du PSG »