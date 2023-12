Mercato - PSG : Une erreur fatale a été commise ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a laissé filer Juan Bernat vers Benfica et a conservé Layvin Kurzawa. Pourtant, l'Espagnol était la doublure de Nuno Mendes la saison dernière et le Français est considéré comme un indésirable depuis de longs mois. Malheureusement pour le PSG, le Portugais a dû se faire opérer à la fin du mois de septembre. Ainsi, le club de la capitale pense à recruter un nouvel arrière gauche cet hiver, sachant que Luis Enrique n'accorde pas de temps de jeu à Layvin Kurzawa.

En 2022-2023, Nuno Mendes a dû mettre un terme à sa saison prématurément à cause d'une grave blessure. Victime d'une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit, le latéral gauche du PSG n'était pas prêt à reprendre la compétition lors du lancement de cet exercice 2023-2024. D'ailleurs, Nuno Mendes a rechuté et a dû se faire opérer, comme annoncé par le PSG à la fin du mois de septembre.

Nuno Mendes out quatre mois supplémentaires

« Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris Saint-Germain a pris la décision d’effectuer une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande. La période d’indisponibilité du joueur est estimée à quatre mois », a communiqué le PSG. Luis Enrique doit donc bricoler au poste de latéral gauche. Formé en tant que défenseur central, Lucas Hernandez - qui a signé à Paris l'été dernier - est tout à fait capable d'évoluer dans le couloir. Mais lorsque son numéro 21 doit souffler ou n'est pas au point sur le plan physique, le coach du PSG se retrouve dans l'embarras. En effet, seul Layvin Kurzawa est formé en tant qu'arrière gauche dans son effectif. Et Luis Enrique n'a pas vraiment une grande confiance en lui, préférant même aligner Nordi Mukiele, un droitier, à ce poste.

Kurzawa est resté au PSG et Bernat est parti