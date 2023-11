Mercato : Courtisé par le PSG, il reçoit une invitation

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, le PSG est annoncé sur la piste de Bernardo Silva. Le club de la capitale aimerait bien s’offrir l’international portugais, qui a récemment prolongé son contrat avec Manchester City. Mais le milieu de 29 ans avait récemment confié son envie de retourner au Benfica Lisbonne, un souhait partagé par Rui Costa.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG ne lâche pas Bernardo Silva. Que ce soit en 2022 ou en 2023, les dirigeants parisiens ont tenté leur chance dans ce dossier, mais se sont heurtés au refus de Manchester City, où l’international portugais a récemment prolongé jusqu’en juin 2026.

Mercato : Le PSG prépare une surprise avec un phénomène https://t.co/zHbvUTNuMC pic.twitter.com/hp768F8lGL — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

«Si au bon moment le club me veut, les choses se feront évidemment»

Reste à savoir si le PSG y parviendra un jour. Bernardo Silva de son côté aimerait bien retourner au Benfica Lisbonne, qu’il a quitté en 2015 pour l’AS Monaco. « J'en ai envie. Si au bon moment le club me veut, les choses se feront évidemment. Je suis incapable de jouer pour Porto ou le Sporting. Ce n'est pas possible », a-t-il récemment confié.

Rui Costa ouvre la porte à Bernardo Silva