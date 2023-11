Frayeur avant le mercato, il craint le pire pour l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des semaines, l’Olympique de Marseille constate que ses choix sur le mercato estival n’ont pas été payants, notamment dans le secteur offensif où Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye sont en difficulté. Alors que Pablo Longoria prévoit d’être actif cet hiver, Eric Di Meco ne cache pas son inquiétude.

Avec une douzième place au classement, l’OM doit se rendre à l’évidence, les choix réalisés l’été dernier sur le mercato n’ont pas été payants. Plusieurs recrues affichent un niveau très inquiétant, notamment dans le secteur offensif où Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa sont dans le dur. Eric Di Meco ne mâche pas ses mots au moment de dresser le bilan à l’approche de la trêve hivernale.

« L’OM s’est affaibli »

« Là je crois vraiment que l’effectif est limité offensivement, c’est faible. Quand ils sont arrivés on leur a tout laissé du temps. Certains arrivent de deuxième division en Angleterre, d’autres jouaient peu. Là, on est obligé de constater que le recrutement offensif a été raté et que l’OM s’est affaibli », juge Eric Di Meco au micro de RMC .

« Je ne sais pas si la trêve hivernale va permettre de se renforcer »