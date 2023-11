Mercato : Le PSG a trouvé la perle rare ?

Thomas Bourseau

Cet été, le PSG a bouclé le recrutement d’Ousmane Dembélé contre un chèque de 50M€. Mais au vu de l’apport souligné par le CIES et par son entraîneur Luis Enrique, le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir fait une affaire avec le transfert du champion du monde tricolore. Explications.

Ousmane Dembélé enchaîne les grosses performances au PSG ces derniers. Passeur décisif à plusieurs reprises depuis le début de la saison, la recrue estivale venue tout droit du FC Barcelone a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs vendredi soir dans le cadre de la réception de l’AS Monaco (5-2).

Dembélé, meilleur créateur d’Europe

Comme souligné par Le Parisien qui a repris les statistiques de l’Observatoire du football CIES, Ousmane Dembélé est tout simplement le meilleur créateur d’occasions d’Europe. Il est le meilleur passeur avec 4 passes décisives en Ligue 1, mais aussi celui qui distribue le plus de centres puisqu’il en compte 52, et dispose du plus gros total de dribbles au PSG avec 82. Pour la première fois de la saison en championnat, Dembélé a d’ailleurs été décisif lors de trois matchs consécutifs avec un but face à Monaco, une passe décisive à Reims (3-0) et contre Montpellier (3-0).

«C'est le joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial»