Mercato - PSG : Une fake news dénoncée à l’étranger

Thibault Morlain

Durant l’été, le PSG a tout fait pour se débarrasser d’Hugo Ekitike. En vain. Mais ça pourrait n’être que partie remise pour l’attaquant français. En janvier, l’ancien de Reims pourrait enfin faire ses valises. Ekitike aurait d’ailleurs toujours la cote sur le marché, Newcastle serait notamment encore intéressé. Mais tous n’ont pas la même version à ce sujet.

Si Hugo Ekitike est aujourd’hui un joueur du PSG, avec qui il a un contrat allant jusqu’en 2027, cela pourrait ne pas durer… A l’approche du mercato hivernal, un départ de l’attaquant parisien fait de plus en plus parler. Pas dans les plans de Luis Enrique, Ekitike ronge son frein actuellement, attendant qu’une porte s’ouvre lors du mois de janvier. Il y aurait d’ailleurs du monde intéressé par l’attaquant du PSG, notamment en Angleterre. Aux dernières nouvelles, Newcastle, prétendant de longue date, n’aurait pas perdu de vue Hugo Ekitike, envisageant même un possible prêt pour la seconde partie de saison.

Newcastle pas intéressé ?

Direction donc Newcastle pour Hugo Ekitike ? Cela serait loin d’être aussi évident que cela selon les informations en provenance d’Angleterre. Journaliste pour le Daily Telegraph , Luke Edwards a annoncé sur son compte X : « On m’a dit que Newcastle n’était pas intéressé par un prêt pour Hugo Ekitike ».

Une fausse information sur Ekitike