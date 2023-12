Mercato - PSG : Une star signe à Paris et hallucine

Benjamin Labrousse

Durant l’été 2021, le PSG avait réalisé un mercato estival impressionnant. Outre Lionel Messi, Achraf Hakimi, ou encore Sergio Ramos, le club parisien avait bouclé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien était alors considéré comme le joueur le plus prometteur à son poste. Désormais âgé de 24 ans, le portier parisien s’est livré sur sa joie d’évoluer en faveur du PSG.

Un début de saison mitigé. Toujours considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma a toutefois connu quelques passages à vide dans les buts du PSG, en raison de ses erreurs dans la relance au pied. S’il a rapporté des points précieux à Paris, le gardien italien doit encore progresser dans ce domaine.

Le PSG avait bouclé un gros coup avec Donnarumma

Mais à 24 ans, Gianluigi Donnarumma reste perfectible. Et lorsque le PSG allait chercher le portier italien à l’été 2021 du côté de l’AC Milan, tous les observateurs s’accordaient à dire qu’un gros coup avait été réalisé par la direction du club parisien. Dans un entretien accordé au JDD , l’international Italien a d’ailleurs exprimé toute sa joie d’être au PSG.

« C’est fantastique de jouer ici, de porter le maillot du PSG »