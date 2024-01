Mercato - PSG : Paris fonce sur cette star ?

Jean de Teyssière

Le mercato hivernal a ouvert ses portes ce lundi et le PSG a déjà bouclé deux arrivées : celles de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Les deux jeunes brésiliens devraient arriver cet hiver et le PSG n’a pas encore terminé son marché. Un milieu de terrain expérimenté serait recherché et le nom de Casemiro aurait été proposé au club de la capitale.

Le PSG devrait être très actif cet hiver. Après un mercato hivernal 2023 vierge de toute arrivée, le club parisien a cette fois pris les devants pour renforcer les postes de l’effectif. Alors qu’un défenseur central et un milieu défensif devraient arriver, les dirigeants parisiens pourraient être tentés par une star brésilienne qui a déjà une carrière remplie derrière elle. Et toutes les planètes pourraient être alignées pour son arrivée.

Luis Enrique veut un milieu expérimenté

Selon Le Parisien , Luis Enrique aurait demandé à ses dirigeants de réfléchir à la possibilité de faire venir un milieu de terrain expérimenté. La blessure de Warren Zaïre-Emery, revenu depuis, a conduit l’entraîneur parisien à demander un autre joueur capable d’évoluer à ce poste. L'entraîneur parisien sait que l'année 2024 va être excitante, mais aussi éreintante et veut donc tout prévoir.

