Mercato - OM : Adulé à Marseille, il vit un calvaire après son transfert

Arnaud De Kanel

La rumeur de sa potentielle venue avait enflammé Marseille. Quelques jours plus tard, lorsque l’OM annonçait son transfert, le rêve devenait réalité pour Iliman Ndiaye, supporter du club phocéen depuis la naissance, et pour certains supporters qui se réjouissaient de la venue d’un amoureux du club. Mais l’aventure a viré au cauchemar en première partie de saison.

C’était l’une des recrues phares de l’été. Attendu par tout Marseille, Iliman Ndiaye était transféré à l’OM au mois d’août en provenance de Sheffield United contre près de 20M€. Un investissement conséquent pour un transfert qui suscitait forcément beaucoup d’attentes. Mais en 23 matchs, le bilan est plus que décevant pour Ndiaye, auteur d’un seul petit but et de trois passes décisives. L’attaquant sénégalais, qui disputera la CAN avec son pays, vit un calvaire depuis qu’il a signé à l’OM. Il est notamment dans le viseur de Romain Hearing.

Mercato - OM : Une confidence tombe sur le transfert de Guendouzi https://t.co/waTWo7jEWk pic.twitter.com/Cis97Jt4VJ — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Ouvrons les yeux, c’est faible»

Le journaliste du Phocéen n’a pas été tendre avec Iliman Ndiaye après le match nul entre l’OM et Strasbourg. « Iliman Ndiaye est lamentable. On a payé 18 millions d’euros pour voir ça ? On a défoncé des ailiers qui avaient pourtant fait de biens meilleurs matchs que lui. Expliquez-moi la différence entre De la Fuente, Radonjic et Ndiaye ? Et bien moi je vous la donne, la différence, c’est qu’il y en a un qui a fait des jongles à St-Charles. Ouvrons les yeux, c’est faible. Il a été titulaire 15 fois cette saison, moi cet hiver, je le vends 3 millions d’euros à qui en veut. Venez le chercher ! Que Sheffield vienne le reprendre, ou Brentford. J’avais envie de me hyper sur cette histoire, mais là, c'est catastrophique. Même à Strasbourg ou à Metz, il ne jouerait pas, Moses Simon à Nantes le broie », avait-il lâché. Depuis, Ndiaye est un peu mieux dans le jeu mais il peine toujours à être décisif.

Ndiaye plus fort après la CAN ?

D’ailleurs, un retour à Sheffield dès cet hiver a même été évoqué dans la presse ces dernières semaines. Pour autant, le jeune joueur veut prouver qu’il a le niveau pour jouer à l’OM et il ne compte pas partir pour le moment. Plusieurs clubs surveillent tout de même sa situation. Au retour de la CAN, Iliman Ndiaye sera attendu au tournant.