Mercato - OM : Encore un nouvel entraineur à Marseille ?

Arnaud De Kanel

La première partie de saison a été très agitée du côté de l’OM. Suite à la démission d’Igor Tudor en fin de saison dernière, Pablo Longoria a essuyé plusieurs refus avant de se rabattre sur Marcelino qui a finalement démissionné après un mois de compétition. Après le court intérim du local Jacques Abardonado, les clés du camion ont été confiés à Gennaro Gattuso mais il se pourrait bien que l’aventure se termine en fin de saison. Explications.

Le calme olympien, ça ne dit pas grand chose à l’OM. Constamment plongé dans l’instabilité, le club phocéen a de nouveau tenu sa réputation en début de saison. Une réunion houleuse avec les supporters a poussé Javier Ribalta mais également Marcelino à démissionner alors que l’exercice 2023-2024 venait de débuter. Jacques Abardonado avait dirigé l’OM pendant deux matchs en attendant l’arrivée d’un nouvel entraineur. L’heureux élu se nomme Gennaro Gattuso mais son expérience dans la cité phocéenne pourrait tourner court.

Mercato : Lâché par l’OM, il va faire son retour https://t.co/nuBPh8iuPz pic.twitter.com/maRaaH17q0 — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Gattuso partira si l'OM est hors du Top 4

La raison est simple. Gennaro Gattuso a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec la possibilité de renouveler à une condition, et pas des moindres. D’après les informations de Saber Desfarges, l’entraineur italien devra obligatoirement mettre l’OM dans le Top 4 pour poursuivre. « Pour ce qui est de son avenir, Gennaro Gattuso s'est engagé à l'OM jusqu'à la fin de la saison. Prolongation à la clé s'il termine dans le top 4 de la Ligue 1 », avait confié le journaliste pour Téléfoot . Et c’est loin d’être gagné…

«On regarde le futur avec un grand enthousiasme vu ce que l'on a pu faire»