Mercato - OM : Un attaquant veut débarquer à Marseille !

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts ouvrira ses portes dans deux jours, l’OM est notamment à la recherche d’ailiers, poste où Gennaro Gattuso manque de solution. Dans cette optique, les dirigeants marseillais sont intéressés par Saïd Benrahma, également dans le viseur de l’OL et de l’OGC Nice, mais l’Algérien donne sa préférence à Marseille.

L’ouverture du mercato hivernal approche à grands pas et l’OM est déjà au travail. Huit joueurs vont quitter Marseille cet hiver pour disputer la CAN et les dirigeants marseillais se retrouvent dans l’obligation de renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso, au sein duquel il y a déjà des manques.

Mercato - OM/OL : La guerre est déclarée pour cet international algérien https://t.co/SdpnH05x8V pic.twitter.com/tFGcS6gpj2 — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

L’OL et Nice sont sur le coup pour Benrahma

En effet, le technicien italien a souvent indiqué que hormis Ismaïla Sarr, il n’avait pas de véritables ailiers à sa disposition. En ce sens, l’OM est sur la piste de Saïd Benrahma, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec West Ham. Un joueur qui intéresse également deux autres clubs de Ligue 1, l’OL et l’OGC Nice.

Benrahma choisit l’OM