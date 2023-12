Mercato - OM : Une confidence tombe sur le transfert de Guendouzi

Thibault Morlain

Très actif lors du dernier mercato estival, l’OM a notamment acté de nombreux départs au sein de son effectif. Sur la liste des partants, on peut notamment retrouver le nom de Matteo Guendouzi. Après deux saisons passées sur la Canebière, l’international français a fait ses valises pour découvrir l’Italie, s’engageant ainsi avec la Lazio. Et du côté de Rome, on a fait une confidence sur ce choix de Guendouzi.

Alors que Matteo Guendouzi était l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OM, on s’attendait à un départ de l’international français durant le dernier mercato estival. Et ce qui devait arriver, arriva. En effet, pendant l’intersaison, Guendouzi a quitté le club phocéen pour découvrir un nouveau championnat. Après la Premier League, la Bundesliga et la Ligue 1, le milieu de terrain a posé ses valises en Serie A. Désormais, Matteo Guendouzi est un joueur de la Lazio, club qu’il a rejoint sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 13M€, auxquels peuvent s’ajouter 5M€ de bonus.

« Il voulait vraiment la Lazio »

Passé de l’OM à la Lazio, Matteo Guendouzi évolue désormais sous les ordres de Maurizio Sarri. Et l’entraîneur italien aurait énormément pesé dans le choix du milieu de terrain français. En effet, ce vendredi, dans des propos accordés à L’Equipe , Angelo Fabiani, directeur sportif de la Lazio, avoue : « Il voulait vraiment la Lazio, notamment parce qu’il connaissait le coach ».

« Dès le deuxième jour, il ressemblait à un Romain pur jus »