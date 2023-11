OM : Le transfert de Guendouzi le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au sein de la direction de l'OM, d'abord comme directeur du football puis en tant que président, Pablo Longoria s'est distingué en matière de transfert. En revanche, lorsqu'il s'agit de vendre, le bilan est moins flatteur comme le souligne Yvan Le Mée qui prend l'exemple de Mattéo Guendouzi.

Depuis la nomination de Pablo Longoria au poste de président, l'OM a pris l'habitude d'animer les mercatos. Le dirigeant espagnol est très actif lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs, même sans beaucoup de moyens. Mais pour vendre, ce n'est pas la même histoire.

McCourt va donner son feu vert pour le prochain renfort de l’OM https://t.co/IMNYEsgeZG pic.twitter.com/WSmb9dM9VR — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

L'OM a du mal à vendre

En effet, depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria peine à répondre aux exigences de Frank McCourt en matière de vente. Le dernier exemple en date concerne Mattéo Guendouzi dont le transfert est annoncé pour plus de 30M€ en janvier dernier, et qui a finalement été prêté à la Lazio Rome avec une option d'achat qui avoisine les 10M€.

«Guendouzi vendu moins cher qu’il avait été acheté, bravo»