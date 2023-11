Son père fait capoter son transfert à l’OM, il signe à l’ASSE

Thibault Morlain

Formé et révélé du côté du LOSC, Kevin Mirallas a ensuite rejoint l’ASSE. C’est en 2008 que l’ex-international belge s’est engagé avec les Verts, où il est resté jusqu’en 2010. Mais voilà que tout aurait dû se passer différemment pour celui qui est aujourd’hui à la retraite. En effet, initialement, à défaut de rejoindre l’ASSE, Mirallas ciblait un transfert à l’OM.

Parfois, une carrière se joue à rien et bascule d’un côté alors que cela aurait pu aller de l’autre côté… Kevin Mirallas peut notamment en témoigner. Passé par le LOSC, l’ASSE ou encore Everton, sa carrière aurait pu être marquée par un passage du côté de l’OM. Alors que le Belge avait rejoint les Verts en 2008, il voulait plutôt aller à Marseille à cette époque. C’était sans compter sur son père…



« Je voulais aller à Marseille »

C’est lors du podcast Eleven Insiders que Kevin Mirallas s’est confié sur son transfert avorté à l’OM et sa signature finalement à l’ASSE. L’ancien Stéphanois a alors expliqué : « Je voulais aller à Marseille parce qu'il y avait Eric Gerets qui m'appelait. Mon papa m'a dit "non, tu n'es pas prêt mentalement pour aller à Marseille." Je voulais vraiment y aller et j'ai parlé avec Daniel Van Buyten qui m'a dit également que ce n'était pas facile et que c'était peut-être un peu tôt ».

« Saint-Étienne est arrivé… »