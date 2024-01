Mercato - PSG : Mbappé prépare une surprise pour son transfert ?

Hugo Chirossel

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend toujours fin en juin prochain, le Real Madrid va de nouveau essayer de s’attacher ses services. Mais le capitaine de l’équipe de France pourrait-il se laisser tenter par une autre destination, s’il venait à quitter le PSG. D’après le journaliste Jonathan Johnson, Arsenal et Liverpool pourraient l’intéresser.

Kylian Mbappé peut désormais s’engager avec le club de son choix. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’attaquant âgé de 25 ans est désormais libre de rejoindre une autre formation que le PSG en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, le Real Madrid fait office de grand favori pour l’attirer si Kylian Mbappé décide de quitter Paris, à moins qu’il ne se laisse tenter par une expérience en Premier League.

Mercato - PSG : Le Real Madrid donne rendez-vous au clan Mbappé https://t.co/QiKAtzdK3g pic.twitter.com/wYcTXNewec — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Mbappé tenté par Arsenal ou Liverpool ?

Selon le journaliste Jonathan Johnson, c’est une possibilité : « Actuellement, Arsenal a un projet attirant et je pense que s'il y a une offre et que le Real Madrid se retire de l'équation, alors Mbappé prendrait cela sérieusement en considération. L'intérêt de Liverpool est plus ancien et plus sérieux, mais en même temps, Liverpool traverse une phase de transition, donc aucun des deux clubs ne semble être une destination évidente pour Mbappé en ce moment. Seul le Real Madrid fait vraiment l'affaire », a-t-il déclaré pour Caught Offside .

« Il ne faut pas complètement écarter Arsenal et cela vaut aussi pour Liverpool »