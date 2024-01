Mercato - PSG : Recalé par ces cracks, Paris tient sa revanche

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de jeunes talents, le PSG prospecte notamment au Brésil. Le club de la capitale faisait partie des formations intéressées par Endrick et Vitor Roque, qui ont finalement choisi le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais après avoir raté les transferts de ces deux pépites brésiliennes, le Paris Saint-Germain n’a pas manqué ceux de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

L’Europe va voir de jeunes talents brésiliens débarquer. Si Vitor Roque (18 ans) est arrivé au FC Barcelone et sera à la disposition de Xavi dès le mois de janvier, Endrick (17 ans) quant à lui devra patienter jusqu’en juillet prochain avant de faire ses débuts avec le Real Madrid, lorsqu'il aura atteint la majorité. Si les deux cracks brésiliens évolueront désormais dans le championnat espagnol, ils auraient pu le faire en Ligue 1, où le PSG était intéressé par leur profil.

Mercato - PSG : Haaland peut détruire les rêves de Mbappé https://t.co/qn5t5VO9zM pic.twitter.com/x6cqioORWi — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

« Il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain »

Dans un entretien accordé à The Athletic récemment, Endrick a d’ailleurs confirmé qu’il y avait bien eu des contacts avec le PSG : « À un moment donné, on parlait beaucoup d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et c’est à ce moment-là qu’il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce sont de grandes et importantes équipes . » Le PSG a donc vu Endrick et Vitor Roque prendre respectivement la direction du Real Madrid et du FC Barcelone, mais deux jeunes brésiliens vont tout de même arriver à Paris, eux aussi annoncés dans le viseur de plusieurs grands clubs européens.

Le PSG se rattrape avec Beraldo et Moscardo

En effet, avant même l’ouverture du mercato hivernal, le PSG a déjà bouclé deux transferts en provenance du Brésil. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le club de la capitale s’est attaché les services de Lucas Beraldo (20 ans). Paris a dépensé un montant estimé à 20M€ pour recruter le défenseur central de Sao Paulo. Dans le même temps, le PSG a également trouvé un accord pour le transfert de Gabriel Moscardo depuis le Corinthians. Toujours selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain âgé de 18 ans va arriver contre un chèque de 20M€, plus 2M€ de bonus. Après avoir raté Endrick et Vitor Roque, le PSG tient donc sa revanche avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.