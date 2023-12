Mercato - PSG : Il veut briser le rêve du Qatar !

Pierrick Levallet

Depuis l’été 2022, le PSG a un grand rêve sur le mercato. Luis Campos s’est mis en tête de faire venir Bernardo Silva dans la capitale et il n’a toujours pas lâché l’affaire. Toutefois, Pep Guardiola ne semble pas déterminé à le laisser partir. Bernardo Silva, lui, ouvrait la porte à un retour à Benfica. Et Rui Costa a laissé entendre qu’il comptait l’accueillir les bras ouverts.

En 2022, le PSG a mené une grande révolution en interne. La direction parisienne s’est notamment séparée de Leonardo pour le remplacer par Luis Campos. Et depuis son arrivée, le conseiller football parisien s’est mis une idée en tête : attirer Bernardo Silva au PSG. Le milieu offensif de Manchester City est désiré par les Rouge-et-Bleu depuis un certain temps maintenant. Le10Sport.com vous avait d’ailleurs révélé en exclusivité en août 2022 que Bernardo Silva était le grand rêve de Luis Campos et du PSG sur le mercato.

Bernardo Silva ouvre la porte à Benfica

Néanmoins, le joueur de 29 ans évolue toujours à Manchester City. Son contrat arrive à son terme en juin 2026, et Pep Guardiola ne semble pas vraiment vouloir le voir partir. Bernardo Silva aurait cependant des envies d’ailleurs depuis le confinement dû au Covid-19 en 2020. Il ne fermait d’ailleurs pas la porte à un éventuel retour à Benfica, où il a été formé. « J'en ai envie. Si au bon moment le club me veut, les choses se feront évidemment. Je suis incapable de jouer pour Porto ou le Sporting. Ce n'est pas possible » confiait l’international portugais.

Rui Costa est prêt à l’accueillir les bras ouverts