Mercato - OM : Une star a fait une erreur avec son transfert ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat cet été, Alexis Sanchez n’a pas prolongé. Malgré la tentative de Pablo Longoria de le retenir à l’OM, l’attaquant chilien a préféré quitter la Canebière pour revenir à l’Inter. Toutefois, la star de 34 ans semble être barrée par la concurrence à son poste chez les Nerazzurri. L’ancien d’Arsenal a peut-être fait une erreur en quittant l’OM à l’issue de la saison dernière.

Si l’OM s’est attaché les services de nombreux joueurs cet été, le club phocéen a également enregistré quelques départs importants. La formation marseillaise a notamment perdu Alexis Sanchez. En fin de contrat, l’attaquant chilien n’a pas prolongé et a fait son retour à l’Inter. Toutefois, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu pour le joueur de 34 ans.

Alexis Sanchez n’y arrive pas à l’Inter

Concurrencé par Lautaro Martinez et surtout Marcus Thuram, Alexis Sanchez est loin d’être un titulaire indiscutable chez les Nerazzurri . Pour le moment, l’ancien de l’OM n’a disputé que 465 minutes, réparties en 13 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement deux buts inscrits). Simone Inzaghi semble lui préférer Marcus Thuram, qui semble être le parfait complément à Lautaro Martinez dans le secteur offensif (8 buts et 10 passes décisives en 25 matchs).

«On lui a proposé une prolongation»