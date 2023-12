Mercato - OM : Le recrutement de Longoria vire au fiasco

Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer cet été, l’OM n’a pas lésiné sur les moyens. Le club phocéen s’est attaché les services de nombreux joueurs, dont Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pour le moment, les recrues estivales marseillaises peinent à réellement s’imposer sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Cet été, l’OM a totalement enflammé le mercato. Le club phocéen a bouclé de nombreuses arrivées afin de se renforcer. Pablo Longoria a notamment décidé de miser sur certains joueurs qui connaissaient déjà le championnat comme Geoffrey Kondogbia, Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. Le président marseillais a fait venir d’autres profils intéressants, comme Iliman Ndiaye, Renan Lodi, Joaquin Correa et Amir Murillo. Enfin, l’OM a décidé de parier sur la jeunesse en faisant venir Bamo Meïté.

Kondogbia et Sarr galèrent, Aubameyang commence à revivre

Mais depuis le début de saison, les recrues marseillaises peinent à s’imposer. Geoffrey Kondogbia a été ennuyé par les pépins physiques et ne s’est pas montré vraiment très convaincant jusqu’à présent. Ismaïla Sarr éprouve également quelques difficultés dans le jeu. Rapide et percutant, le Sénégalais n’arrive pas vraiment à exploiter ses autres qualités. Pierre-Emerick Aubameyang, lui, a mis du temps à s’adapter à son nouvel environnement. Ces derniers temps, les choses semblent aller mieux pour le Gabonais à l’OM. Mais pour le moment, son rendement est encore insuffisant pour un joueur de son calibre.

Ndiaye et Correa n’y arrivent pas non plus

Iliman Ndiaye, de son côté, n’a pas encore trouvé sa place à l’OM. Régulièrement utilisé, l’international sénégalais ne se montre pas vraiment décisif même s’il lui arrive de montrer certaines choses intéressantes sur le terrain. Joaquin Correa n’y arrive pas non plus. Peu convaincant, l’Argentin peine à se montrer à la hauteur d’un club comme l’OM. Seuls Renan Lodi et Amir Murillo semblent plutôt bien s’en sortir pour le moment. Le Brésilien fait office de titulaire indiscutable dans le onze de Gennaro Gattuso. Le Panaméen, lui, doit se contenter de peu de temps de jeu. Mais il se montre malgré tout satisfaisant lorsque l’OM fait appel à lui. Pour le moment, le mercato estival marseillais n’est pas vraiment une réussite. Reste maintenant à voir si les recrues parviendront à redresser la barre en deuxième partie de saison.