Mercato - OM : Un proche de Neymar tente un coup à Marseille !

Hugo Chirossel

Si des renforts sont attendus lors du prochain mercato hivernal, il pourrait aussi y avoir du mouvement dans le sens des départs à l’OM. Alors que ses performances déçoivent depuis son arrivée, Azzedine Ounahi pourrait être concerné. L’international marocain est toujours dans le viseur de l’Arabie Saoudite, où Yassine Bounou, qui évolue à Al-Hilal avec Neymar, a déjà essayé de l’attirer l’été dernier.

Comme c’était le cas l’été dernier, l’hiver s’annonce agité à Marseille. Huit joueurs vont s’absenter afin de participer à la CAN avec leur sélection, ce qui pousse l’OM à recruter lors du prochain mercato hivernal. Mais c’est également dans le sens des départs qu’il pourrait y avoir du mouvement. D’après les informations de L’Équipe , Pablo Longoria est à l’écoute des offres pour cinq de ses joueurs : Vitinha, Ismaïla Sarr, Pape Gueye, Luis Henrique et Azzedine Ounahi.

Mercato - OM : Longoria veut boucler un transfert à 8M€ https://t.co/TjN4XJW72c pic.twitter.com/utemVy0Qtr — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

L’Arabie Saoudite toujours sur la piste d’Ounahi

Arrivé l’hiver dernier en provenance d’Angers, l’international marocain, appelé par Walid Regragui pour participer à la CAN, n’a pas vraiment convaincu depuis qu’il est à l’OM, où il a encore trois ans et demi de contrat. L’Arabie Saoudite était intéressée à l’idée de s’attacher ses services l’été dernier et selon L’Équipe , c’est toujours le cas. D'après La Minute OM , le milieu de terrain âgé de 23 ans veut rester à Marseille, mais pour Mathieu Grégoire, il ne serait pas totalement contre cette destination.

Bounou a essayé de convaincre Ounnahi