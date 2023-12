Mercato - OM : Marseille s’active pour boucler plusieurs transferts

Hugo Chirossel

Privé de plusieurs éléments cet hiver en raison de la CAN, l’OM compte sur le mercato afin de renforcer son effectif. Si des arrivées sont espérées, c’est également dans le sens des départs qu’il risque d’y avoir du mouvement. La masse salariale du club est encadrée par la DNCG et Pablo Longoria cherche à se séparer de plusieurs joueurs.

Déjà très actif l’été dernier, le mercato hivernal de l’OM s’annonce une nouvelle fois mouvementé. Huit joueurs vont s’absenter au cours du mois de janvier en raison de la CAN et dans ces conditions, Gennaro Gattuso attend des renforts. L’une des pistes étudiées par les dirigeants marseillais mène à Saïd Benrahma, en manque de temps de jeu à West Ham, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

L’OM veut libérer de la place dans sa masse salariale

L’international algérien (21 sélections) n’a pas été convoqué par Djamel Belmadi et ne participera donc pas à la CAN. Également dans le viseur de l’OL et de l’OGC Nice, Saïd Benrahma donne sa préférence à l’OM, d’après les informations de L’Équipe . Son entourage pense à une arrivée à Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des champions. Sauf que la masse salariale des Olympiens est encadrée par la DNCG et le club pourrait avoir du mal à assumer son salaire.

Cinq joueurs peuvent quitter l’OM