Mercato - OM : Il abandonne Marseille, c'est le fiasco total

Axel Cornic

Principale arme offensive d’Igor Tudor la saison dernière, Alexis Sanchez a quitté l’Olympique de Marseille au terme de son contrat pour retrouver l’Inter, club qu’il avait quitté un an plus tôt. Un choix qui ne s’est pas révélé payant, puisque le Chilien est loin d’être le premier choix de Simone Inzaghi, derrière la paire formée par Lautaro Martinez et Marcus Thuram.

Il semblait y avoir eu un véritable coup de foudre entre Alexis Sanchez et l’OM, mais l’amour n’aura duré qu’un an. L’international chilien, qui a marqué 18 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le maillot marseillais, n’a en effet pas prolongé son contrat et lors de l’intersaison il a décidé de retrouver son ancien club de l’Inter.

L’OM a raté l’occasion

Dès la fin du mercato estival, Pablo Longoria avait clarifié les choses avec Alexis Sanchez, expliquant que ce départ était le choix de l’OM. Mais seulement quelques semaines après il a fait volte-face, en expliquant que c’est l’hésitation du joueur qui aurait fait capoter les négociations. « On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié » a déclaré le président de l’OM, sur RMC Sport . « La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui ».

Alexis Sanchez galère à l’Inter

Quoi qu’il en soit, l’histoire avec l’OM s’est terminée et Alexis Sanchez a décidé de retrouver l’Inter, où il touche actuellement un salaire assez proche de celui qu’il aurait pu avoir à Marseille selon les médias italiens. Mais ce retour en Italie ne se passe pas au mieux ! Alexis Sanchez ne joue que très peu, subissant de plein fouet la concurrence de Marcus Thuram et de Lautaro Martinez. Cette saison, il n’a disputé que 12 rencontres toutes compétitions confondues cumulant un total de 446 minutes de jeu... ce qui fait de lui le joueur le 7e joueur le moins utilisé par Simone Inzaghi depuis le début de la saison.