Mercato - OM : Ça bouge en interne, une opération prend forme à Marseille !

Hugo Chirossel

Si l’OM est à la recherche de renforts pour le prochain mercato hivernal, le club est également à l’écoute des offres pour certains de ses joueurs. Une situation qui concerne notamment Luis Henrique, de retour de son prêt à Botafogo. L’ailier de 22 ans pourrait rapidement retourner au Brésil et les dirigeants marseillais ont déjà reçu une proposition en ce sens.

« Il est un joueur de l'OM, il est convoqué pour revenir avec nous . » Présent en conférence de presse le 21 décembre dernier afin de faire le bilan de la première partie de saison, Pablo Longoria a notamment évoqué le dossier Luis Henrique. Après avoir passé un an et demi en prêt à Botafogo, l’ailier âgé de 22 ans est de retour à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025.

Mercato - OM : Marseille s’active pour boucler plusieurs transferts https://t.co/bZoc8IDY3y pic.twitter.com/or2vxoIPYo — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

« Huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations »

Cependant, Luis Henrique pourrait rapidement de nouveau quitter l’OM : « Son niveau de qualité peut être utile. Il y a des clubs brésiliens qui ont fait des offres qu'on a refusées parce qu'elles n'ont pas atteint le niveau économique souhaité. On est en réflexion parce qu'il y a des intérêts officiels, huit clubs brésiliens et deux en Europe ont demandé des informations. Si avec un transfert de Luis Henrique, on peut avoir un peu de budget afin de recruter cet hiver... On est en réflexion », a ajouté Pablo Longoria.

Ça bouge pour Luis Henrique