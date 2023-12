Mercato - OM : «Ils pensent que j'ai le salaire de Neymar ?», il balance sur son transfert avorté

Arnaud De Kanel

L'OM était tout proche de boucler un transfert sur le gong cet été. En effet, Yann M'Vila a bien failli s'engager avec le club phocéen qui n'a finalement pas pu concrétiser la venue de l'international français, faute de départs. Depuis, l'ancien joueur de l'ASSE n'a toujours pas retrouvé de contrat. Il raconte sa galère.

Yann M'Vila ne serait pas passé loin de s'engager avec l'OM cet été. Le transfert du milieu de terrain aurait capoté dans les derniers instants car le club phocéen n'avait pas réussi à dégraisser assez. Sans club depuis, il cherche désespérément un nouveau projet, lui qui enchaine les refus ces derniers temps et s'imaginerait bien du côté de l'OM ou de l'OL.

Vente OM : Une annonce va tomber, c’est imminent ? https://t.co/Tgd0PF1DLD pic.twitter.com/xS8nRIlBgJ — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

«Il y a quelque chose qui bloque»

« Il y a eu énormément de touches, des offres d'Australie, du Japon, de Malaisie, de MLS... J'ai eu des offres d'Italie, d'Espagne etc. Vraiment partout. Ma femme va bientôt accoucher et je voulais vraiment rester proche de la France. Mais il y a quelque chose qui bloque. Par exemple une anecdote: je parlais avec un club en France qui a dit: 'M'Vila? Non, il va prendre trop de place dans l'effectif.' Il y en a aussi beaucoup qui vont dire 'Non c'est trop d'argent.' Ils pensent que j'ai le salaire de Neymar? Alors qu'on n'a même pas discuté, rien du tout. Ce sont des choses que je n'arrive pas à comprendre. Ils ne veulent pas apprendre à connaître les gens. Ils vont dire: 'Non, il n'a pas changé, c'est le même, celui de 2012 », a regretté Yann M'Vila dans un entretien accordé à Footballogue . Le milieu de terrain se tient prêt à rebondir.

«Si demain je retrouve un club, tu me laisses même pas une semaine et je suis opérationnel»