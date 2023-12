Mercato - PSG : Mbappé éclipsé par la nouvelle star du Real Madrid ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix dès le 1er janvier. Conscient de la situation, le Real Madrid va essayer de boucler le transfert du Français. Toutefois, cette opération n'est plus urgente pour le club merengue, et ce, parce que Jude Bellingham flambe depuis son arrivée au Santiago Bernabeu.

Mbappé n'est plus une urgence pour le Real Madrid

D'après les informations de Marca , le Real Madrid est prêt à se jeter sur Kylian Mbappé cet été, mais il ne considère par la signature de la star du PSG comme étant urgente. En effet, la Maison-Blanche n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2022, lorsque Karim Benzema avait claqué la porte.

Le Real Madrid déjà sous le charme de Bellingham ?