Mercato - PSG : Le patron du Real Madrid s’est décidé pour Mbappé

Axel Cornic

L’échec de 2022 semble avoir laissé des traces au Real Madrid, où Kylian Mbappé ne ferait plus vraiment l’unanimité comme par le passé. Cela se voit d’ailleurs en ce moment, puisque le ton du club madrilène a totalement changé, puisque la star du Paris Saint-Germain ne semble plus vraiment un objectif indispensable.

A Madrid on ne jurait que par Kylian Mbappé, mais c’est désormais fini. Même avec sa fin de contrat qui approche, plus question de mettre la star du PSG sur un piédestal et le Real Madrid ne serait pas étranger à tout cela.

Mbappé, ennemi public numéro 1 ?

L’Equipe laisse entendre que c’est justement les Madrilènes qui auraient fait fuiter des informations dans la presse espagnole, pour mettre la pression sur Mbappé. Cela se traduit par un Jude Bellingham mis en avant pour les efforts fait afin de rejoindre le Real Madrid, ou encore un Erling Haaland beaucoup plus essentiel depuis le départ de Karim Benzema.

Le Real Madrid plus vraiment convaincu

Au sein du club, certains penseraient même que la meilleure chose serait de ne jamais voir Kylian Mbappé poser ses valises à Madrid. C’est d’ailleurs l’avis exprimé par plusieurs observateurs et commentateurs du football espagnol depuis quelques semaines, notamment dans la célèbre émission El Chiringuito . D’après les informations de L’Equipe , il y aurait toutefois un homme toujours fan de Mbappé dans la capitale espagnole...

Sauf Florentino Pérez

Il s’agirait vraisemblablement de Florentino Pérez, que certains pensaient pourtant extrêmement vexé par l’échec de 2022 et la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Le président du Real Madrid connait le Français depuis très longtemps et semble également avoir des bonnes relations avec son entourage. Son intention serait donc toujours de le recruter et il serait le premier à soutenir cette opération, en vue de l’été prochain.