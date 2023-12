Mercato - PSG : Le Qatar répond à l’ultimatum du Real Madrid pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid a fixé une deadline à Kylian Mbappé. A en croire la presse étrangère, le joueur de 25 ans a jusqu'à la mi-janvier pour répondre à la proposition merengue. Sauf que du côté du PSG, on ne s'attend pas à voir l'international français se prononcer sur son avenir dans les prochains jours.

PSG ou Real Madrid ? Le dilemme est cornélien pour Kylian Mbappé, en fin de contrat dans six mois. Dans quelques heures, dès le 1er janvier, le joueur français sera libre de négocier avec l'équipe de son choix. Le PSG entend bien lui proposer un nouveau contrat, mais le Real Madrid se montrerait très pressant dans ce dossier. Comme l'a annoncé The Athletic ce vendredi, la Casa Blanca aurait fixé une deadline à Kylian Mbappé.

Le Real Madrid met la pression à Mbappé

A en croire le média anglais, Kylian Mbappé aurait jusqu'à la mi-janvier pour accepter l'offre du Real Madrid. Passé cette date, le club espagnol se retirera de ce dossier, notamment si le joueur demeure silencieux. Et justement, l'international français n'aurait pas l'intention de se prononcer sur son avenir dans les prochains jours. Selon Fabrizio Romano, le PSG s'attend même à un mois de janvier plutôt calme.

Le PSG se veut rassurant