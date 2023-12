Mercato - OL : Le boss fait deux cadeaux à l'entraineur

La rédaction

Débarqué dans le chaos le plus total à la suite de l'éviction de Fabio Grosso, Pierre Sage est parvenu à redresser la barre, permettant à l'OL de s'extirper de la zone de relégation à mi-parcours. Alors que le club rhodanien s'apprête à le prolonger sur son banc, les dirigeants lui ont fait un beau cadeau en lui offrant les deux adjoints qu'il aurait demandé : Damien Della Santa et Jamal Alioui.

Le climat est beaucoup plus paisible à l'OL. Lanterne rouge de Ligue 1 jusqu'au début du mois de décembre, le club rhodanien a décidé de créer un électrochoc en limogeant Fabio Grosso après seulement sept matchs. Arrivé en qualité de pompier de service, Pierre Sage a redonné de l'allant à ses joueurs, qui restent sur une série de trois succès consécutifs en championnat.

Pierre Sage veut renforcer son staff

Si l'OL a retrouvé des couleurs, les Gones ont encore beaucoup de pain sur la planche. Pour préparer au mieux la deuxième partie de saison, Pierre Sage aurait réclamé l'arrivée de deux nouveaux adjoints d'après L'Équipe . Et ses désirs ont été des ordres pour John Textor, le président de l'OL.

Della Santa et Alioui arrivent

En effet, toujours selon le quotidien sportif, Damien Della Santa, spécialiste des coups de pieds arrêtés, et l'ancien international marocain Jamal Alioui, ex-entraîneur du GOAL FC, Versailles et Bourges, vont bel et bien rejoindre le staff lyonnais. En revanche, Jean-François Vulliez, qui avait assuré l'interim entre Laurent Blanc et Fabio Grosso, quitte le staff de l'OL.