Mercato - PSG : Le verdict est imminent pour Mbappé ?

Kylian Mbappé fait encore beaucoup parler de lui sur le mercato. La star de 25 ans vit peut-être sa dernière saison au PSG, puisque son contrat expire en juin prochain. Plusieurs clubs se tiendraient à l’affût, comme le Real Madrid, Liverpool et Arsenal. Les dirigeants parisiens, eux, aimeraient bien que l’international français rempile au moins pour une année supplémentaire. Le capitaine de l’équipe de France ne devrait d’ailleurs plus tarder à donner sa réponse pour son avenir.

À l’approche de 2024, le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse d’agiter le marché des transferts. La star de 25 ans voit son contrat arriver à expiration à l’issue de la saison. Et pour l’instant, un certain flou règne toujours sur son avenir. Le PSG veut éviter qu’il ne parte libre et aimerait donc le prolonger au moins pour une année supplémentaire. Mais dans le même temps, Kylian Mbappé disposerait d’autres options sur le mercato.

Le PSG, le Real Madrid ou la Premier League pour Mbappé ?

Prudent sur le dossier depuis son échec en mai 2022, le Real Madrid se tient tout de même à l’affût. Florentino Pérez attend une réponse pour cet hiver. Mais en Premier League, on suivrait également le dossier de très près. Liverpool, prétendant de longue date de Kylian Mbappé, serait prêt à sacrifier Mohamed Salah pour s’attacher les services de l’international français. Arsenal serait aussi une possible destination pour le capitaine de l’équipe de France, qui ne devrait plus tarder à trancher pour son avenir.

