Transferts : Il l’annonce, il veut briser le rêve du PSG !

Conseiller football du PSG, Luis Campos rêve tout bonnement de valider le transfert de Bernardo Silva à Paris depuis l’été 2022, soit le moment de son arrivée à la tête de la section sportive du club. Néanmoins, un retour aux sources au Benfica Lisbonne est plus qu’une possibilité.

Luis Campos a débarqué au PSG à l’été 2022 et s’est immédiatement mis une idée en tête pour le recrutement : boucler l’opération Bernardo Silva. Le conseiller football du Paris Saint-Germain fait du polyvalent milieu offensif de Manchester City sa recrue rêvée pour le club de la capitale comme le10sport.com vous le confiait en août 2022.

«Si au bon moment le club me veut, les choses se feront évidemment»

D’ailleurs, Bernardo Silva n’a pas caché par le passé ses envies d’ailleurs depuis le confinement du printemps 2020 à Manchester. Formé au Benfica Lisbonne, l’international portugais ne fermait pas la porte à un retour à la maison au grand dam du PSG ? « J'en ai envie. Si au bon moment le club me veut, les choses se feront évidemment. Je suis incapable de jouer pour Porto ou le Sporting. Ce n'est pas possible ».

«Chez lui, à Benfica, il les a encore plus, bien sûr»