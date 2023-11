«Je suis inquiet», l’OM en danger à cause de son mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement mal classé en championnat, l'OM vit une première moitié de saison globalement décevante et peine à trouver son rythme de croisière. Et au-delà des difficultés de Gennaro Gattuso dans son rôle d'entraîneur, Eric Di Meco estime que le mercato raté de l'été dernier est en train de plomber le club phocéen.

C'est un fait, l'OM a vécu un mercato estival 2023 très agité avec de nombreuses arrivées comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye ou encore Renan Lodi. Mais le club phocéen ne parvient pas encore à donner satisfaction et pointe actuellement à la 12e place de Ligue 1 avec des contenus de match souvent décevants. Eric Di Meco, ancien joueur emblématique de l'OM, dénonce avant tout un mercato agité sur les ondes de RMC Sport .

« L’OM s’est affaibli »

« Là je crois vraiment que l’effectif est limité offensivement, c’est faible. Quand ils sont arrivés on leur a tout laissé du temps. Certains arrivent de deuxième division en Angleterre, d’autres jouaient peu. Là, on est obligé de constater que le recrutement offensif a été raté et que l’OM s’est affaibli. Le problème est que la manière dont l’OM joue fait aussi que tu prends des buts et que tu es souvent en danger. À un moment donné quand tu sens qu’il ne se passe rien, c’est normal de hausser le ton comme a fait Gattuso », constate l'ancien joueur de l'OM.

« Je suis très inquiet »