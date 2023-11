Transferts : Une star du PSG a recalé Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien entraîneur emblématique du FC Barcelone, Luis Enrique avait loupé de peu l'arrivée d'Ousmane Dembélé dans les rangs du club catalan, en 2017. Et alors qu'il a enfin le bonheur de le côtoyer cette saison au sein du PSG, le technicien espagnol explique avoir déjà tenté de recruter l'attaquant tricolore par le passé. En vain.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à mettre 50M€ sur la table pour recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Luis Enrique est d'ailleurs un grand fan du profil de l'attaquant français, qui avait signé au Barça à l'été 2017, juste après son départ du poste d'entraîneur du club catalan. Et en conférence de presse lundi, avant le match contre Newcastle, Enrique a lâché une grosse confidence sur Dembélé.

« Je voulais le recruter lorsqu’il était à Rennes »

« Je connais Dembélé depuis mon étape à Barcelone en tant qu’entraîneur parce que je voulais le recruter lorsqu’il était à Rennes. Il ne voulait pas venir à ce moment-là parce qu’il y avait beaucoup de concurrence et il avait été à Dortmund. Pour moi, c’est un joueur différent. C’est un joueur qui demande toujours la balle, qui n’a jamais peur de faire les choses, qui accepte les critiques, qui a beaucoup de confiance en lui. C’est une chance d’avoir un joueur comme lui. Je pense qu’il est différent du Dembélé du Barça parce qu’ici, on essaye de le faire jouer aussi dans l’axe et non pas seulement sur le côté », confie l'entraîneur du PSG, qui avait donc tenté de recruter Dembélé au FC Barcelone lorsque ce dernier évoluait encore au Stade Rennais.

« Le joueur le plus déséquilibrant au monde »