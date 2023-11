Il rêve de l’OM, son transfert se confirme ?

Thibault Morlain

Parti de l’ASSE pour rejoindre le Los Angeles FC, Denis Bouanga fait un véritable carton en MLS. Mais voilà que le Gabonais pourrait ne pas s’éterniser longtemps de l’autre côté de l’Atlantique. On pourrait notamment le revoir du côté de la Ligue 1. Alors que Bouanga a fait savoir qu’il rêvait de jouer pour l’OM, cet intérêt est réciproque.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, ça devrait bouger à l’OM. Gennaro Gattuso attendrait en effet du sang neuf, espérant notamment l’arrivée d’un nouvel ailier. Et si l’heureux élu s’appelait Denis Bouanga ? Alors que le Gabonais est notamment passé par l’ASSE, il explose tout aujourd’hui en MLS avec le Los Angeles FC. Mais une arrivée à l’OM fait rêver Bouanga qui assurait dernièrement pour Forbes : « L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête ».



Bouanga vers l’OM ?

Denis Bouanga rêve de l’OM et l’intérêt est réciproque. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, l’ailier de 29 ans figure dans les petits papiers du club phocéen. A Marseille, Bouanga pourrait notamment retrouver son ami gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang. Il n’empêche que ce dossier est compliqué pour l’OM, surtout pour ce qui est du plan financier. De plus, dans le même temps, Al-Hilal ainsi que les Tigres seraient intéressés par Denis Bouanga.

« J'irai là où Dieu décide »