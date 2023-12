PSG : Luis Enrique lâche une annonce, ça va plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a rajeuni considérablement son effectif, et ce, en recrutant des cracks, tout en se débarrassant de ses vétérans. Interrogé sur son groupe, Luis Enrique a affirmé qu'il n'avait pas peur de faire jouer des joueurs peu expérimentés.

Luis Campos a frappé fort lors du dernier mercato estival. En effet, le conseiller football du PSG a bouclé les signatures de onze joueurs au total - douze si on compte Xavi Simons, prêté actuellement au RB Leipzig. Et parmi ces recrues, un grand nombre de joueurs sont âgés de moins de 23 ans, et notamment Manuel Ugarte (22 ans), Kang-In Lee (22 ans) ou encore Cher Ndour (19 ans). Dans le même temps, Luis Campos a finalisé les départs de plusieurs trentenaires, à savoir Lionel Messi (36 ans), Sergio Ramos (37 ans), Marco Verratti (31 ans) ou encore Neymar (31 ans).

Mbappé refuse qu'on lui parle d'âge

Alors qu'il dispose d'un effectif très jeune, Luis Enrique a affirmé qu'il n'avait pas peur de lancer des joueurs peu expérimentés. Par exemple, Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable au PSG actuellement, et ce, à seulement 17 ans.

«Je ne me préoccupe pas des âges»