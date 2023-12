Mercato - PSG : Transfert à 20M€, Luis Enrique a son nouveau joker

Axel Cornic

Luis Campos a décidé de faire son marché au Brésil cet hiver, avec deux jeunes talents qui devraient débarquer au Paris Saint-Germain dès les premiers jours du mercato. Lucas Beraldo, défenseur central gaucher de 20 ans qui évolue à São Paulo est l’une de ces deux recrues, avec Luis Enrique qui pourrait bien avoir un véritable couteau suisse sous ses ordres.

Fragilisé par les blessures de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le secteur parisien est l’un des chantiers prioritaires de Luis Campos. Et il semble d’ores et déjà avoir trouvé une solution, avec l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de São Paulo.

Mercato - PSG : La presse italienne confirme pour ce départ imprévu https://t.co/ghKgoRSEIv pic.twitter.com/c6483oxfbc — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Beraldo va arriver au PSG

D’après plusieurs médias français comme étrangers, le transfert du défenseur de 20 ans est imminent, avec le PSG qui va débourser entre 20 et 25M€ pour s’attacher ses services. Il pourrait donc rentrer dans la rotation en défense centrale, mais selon certains observateurs il pourrait également dépanner au poste de latéral gauche, qui a posé pas mal de problèmes à Luis Enrique.

Il pourrait dépanner aussi au milieu