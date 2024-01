Mercato - OM : Longoria dégaine une offre, la réponse est attendue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato hivernal a ouvert ses portes, et les dossiers sont nombreux sur la table de Pablo Longoria. Le président de l’OM doit notamment gérer l’épineux cas Pape Gueye, dont le contrat arrive à expiration à l’issue de la saison. Une offensive a déjà été lancée par le club, et la réponse du milieu de terrain est désormais attendue.

L’OM s’apprête à reprendre la saison sans huit de ses joueurs qui participeront à la CAN (13 janvier au 11 février 2024). Pape Gueye en fait partie, lui dont l’avenir s’écrit en pointillé. De retour après une suspension de quatre mois infligée par la Fifa à cause des conditions de son arrivée dans la cité phocéenne, le milieu sénégalais est actuellement dans sa dernière année de contrat. Une prolongation est aujourd’hui espérée par Pablo Longoria.

« Je n'aime pas les joueurs en fin de contrat »

« Je n'aime pas les joueurs en fin de contrat. Sa situation n'est pas habituelle dans le monde du football , confiait le président de l’OM lors de sa dernière prise de parole de l’année 2023. Depuis le premier jour de son arrivée, il est dans l'attente d'une sanction sportive. Ça reste toujours dans un coin de la tête, ça lui a pesé sur les performances sportives à mon avis. On a fait une offre de prolongation à Pape Gueye, on va refaire une deuxième proposition cette semaine. Il a un salaire qui ne peut pas être modifié, il y avait un litige en cours avec Watford ».

L’OM passe à l’action et attend