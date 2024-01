Mercato - PSG : Un joueur de Luis Enrique s’est offert au Real Madrid !

Alexis Brunet

Depuis deux ans maintenant, Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro un du PSG. L'Italien est passé devant Keylor Navas dans la hiérarchie, alors que ce dernier faisait du bon travail depuis son arrivée à Paris. Depuis le temps paraît long pour le Costaricien, obligé de squatter le banc de touche. Le portier sud-américain a donc essayé de partir de la Ligue 1 l'été dernier et il s'est offert au Real Madrid.

À mi-parcours en championnat, le PSG est premier au classement. Le club de la capitale est aussi qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. On pourrait donc se dire que tout va bien à Paris et pourtant il y a quelques déceptions qui viennent noircir le tableau parisien.

Donnarumma inquiète

L'une des interrogations majeures des premiers mois de compétition du PSG est le poste de gardien de but et notamment les performances de Gianluigi Donnarumma. L'Italien inquiète de par son jeu au pied et ses sautes de concentration. Il avait notamment hérité d'un carton rouge lors de la rencontre face au Havre, après une sortie très mal maîtrisée. Arnau Tenas avait assuré le court intérim dans les buts parisien et il avait réalisé de plutôt bonnes performances. Mais rapidement Donnarumma a retrouvé sa place, conforté par Luis Enrique.

Mercato - PSG : Ejecté par le boss, ce flop jubile https://t.co/Oeuqzps0V3 pic.twitter.com/rT9qRguwl4 — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Navas a voulu revenir au Real Madrid