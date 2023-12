Mercato - PSG : Paris s'en débarrasse, c'est un calvaire sans fin

Axel Cornic

Réputé pour ses transferts stellaires, le Paris Saint-Germain a souvent rencontré des grosses difficultés dans la vente de joueurs. La chance n’a d’ailleurs pas toujours souri à ces indésirables poussés vers la sortie et c’est encore plus vrai depuis quelques saisons, avec les exemples récents de Renato Sanches ou encore de Thilo Kehrer.

Après un premier été décevant de son propre aveu, Luis Campos a mené une grande révolution au PSG avec notamment les départs de taille de Lionel Messi ainsi que de Neymar. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, puisque c’est plus d’une trentaine de départs qui a eu lieu ces deux dernières années, en comptant les fins de contrats et les prêts.

L’incroyable cauchemar de Renato Sanches

Les choses ne semblent pas bien se passer loin du PSG pour certains. L’exemple qui saute aux yeux en ce moment, est celui de Renato Sanches. Prêté à l’AS Roma lors du dernier mercato estival, le milieu de terrain traverse un véritable calvaire à cause de blessures à répétition, avec seulement neuf rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison. Un problème qui a marqué une bonne partie de sa carrière, mais dans la Ville Eternelle on laisse entendre que cela aurait pris un volet psychologique qui rend les choses extrêmement compliquées et finalement, son prêt pourrait être cassé.

Neymar toujours moins concerné par le football

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, puisqu’on peut également citer Thilo Kehrer, qui ne joue que très peu à West Ham et souhaiterait absolument quitter le club au cours du mercato hivernal. Même chose pour Pablo Sarabia ou encore Arnaud Kalimuendo qui jouent, mais qui ne rencontrent pas vraiment le succès attendu dans leurs clubs respectifs. Et que dire de Neymar ? Son départ du PSG semblait pouvoir le libérer, mais l’aventure saoudienne a tourné court à cause d’une grave blessure au genou. Il fait désormais plus la Une pour ses frasques extra-sportives, avec notamment une croisière qui fait énormément parler.