Mercato - OM : Le Qatar et l’Arabie Saoudite se mêlent aux affaires de Longoria

Hugo Chirossel

L’OM s’active pour tenter de trouver des joueurs capables de renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso. En ce sens, les dirigeants marseillais sont notamment sur la piste de Saïd Benrahma, qui ne participera pas à la CAN avec l’Algérie. Un joueur qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs en Ligue 1, mais aussi au Qatar et en Arabie Saoudite.

À la recherche de renforts lors du mercato hivernal, l’OM regarde notamment en Premier League. En effet, les Olympiens sont annoncés sur la piste de Saïd Benrahma, qui pourrait quitter West Ham cet hiver, d’autant que l’international algérien n’a pas été convoqué pour la CAN.

L’OM en concurrence avec l’OL et Nice pour Benrahma

D’après les informations de L’Équipe , l’OL, mais également son ancien club, l’OGC Nice, aimeraient récupérer l’ailier de 28 ans. Saïd Benrahma de son côté donne sa préférence à l’OM, mais les Marseillais, dont la masse salariale est encadrée par la DNCG, pourraient avoir du mal à conclure ce dossier.

Le Qatar et l’Arabie Saoudite sont également là