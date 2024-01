Mercato - OM : Le boss du PSG valide le prochain transfert

Arnaud De Kanel

Polyvalent milieu de terrain capable d'évoluer en défense centrale, Jean Onana devrait s'engager avec l'OM dans les prochaines heures. Le Camerounais connait bien la Ligue 1, un championnat qu'il avait rejoint lors du mercato hivernal en 2020. A l'époque, c'est Luis Campos, désormais en charge des transferts au PSG, qui l'avait fait venir au LOSC.

L'OM est décimé au milieu de terrain. Pour affronter Thionville ce dimanche, Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia sont les seuls joueurs confirmés dans l'entrejeu puisque Valentin Rongier est blessé tandis que Pape Gueye et Azzedine Ounahi sont à la CAN. Un renfort est attendu en la personne de Jean Onana, un joueur qui avait tapé dans l'œil de Luis Campos à l'époque.

Mercato - OM : Un coup est bouclé avec cet ancien du RC Lens ! https://t.co/9A5IX8hO2J pic.twitter.com/OaPYELCiyp — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Onana attendu à l'OM

Jean Onana est sur le point de s'engager à l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat selon Fabrizio Romano. Son profil plait aux dirigeants marseillais qui sont à la recherche d'un joueur qui connait bien la Ligue 1. Avant ses expériences aux Girondins de Bordeaux et au RC Lens, c'est au LOSC qu'il avait découvert le championnat de France.

Campos l'a fait venir en Ligue 1