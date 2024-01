Mercato - PSG : Une promesse estivale pour une star du club ?

Thomas Bourseau

Le PSG ne se trouve pas dans une position préférentielle dans le dossier Keylor Navas. Après un prêt en Angleterre en milieu de saison dernière, le club parisien a vu son ambition de céder Navas l’été dernier tomber à l’eau. De par un marché plus ou moins réduit pour lui, le Costaricien devrait néanmoins avoir l’embarras du choix en fin de saison. Explications.

Keylor Navas n’est plus un joueur incontournable du PSG depuis la venue en tant qu’agent libre de Gianluigi Donnarumma à l’été 2021 du Milan AC. Relégué à un rôle de remplaçant et à présent de troisième gardien, l’ancien portier du Real Madrid ne devrait pas être retenu par le PSG cet hiver.

Départ peu probable pour Keylor Navas cet hiver ?

L’Équipe explique en effet dans ses colonnes du jour qu’un départ de Keylor Navas avant la fermeture des portes du mercato hivernal ne serait pas mal perçu par le PSG. Pour autant, une telle éventualité ne devrait pas se concrétiser. Et pour cause, les clubs capables de lui offrir à la fois des conditions sportives et financières alléchantes ne courent pas les rues pour cet hiver.

Un été mouvementé en prévision pour Keylor Navas ?