Mercato : Au coeur des rumeurs, le PSG lâche son verdict !

Les rumeurs fusent ces derniers jours dans les médias concernant les plans du Paris Saint-Germain sur le recrutement et notamment au milieu de terrain. Alors que le dossier Gabriel Moscardo n’est toujours pas officialisé, aucun joueur évoluant à ce poste ne débarquera cet hiver.

Depuis le début du mercato hivernal, le PSG a déjà bouclé la venue de Lucas Beraldo. Le défenseur central de 20 ans a débarqué de Sao Paulo comme Lucas Moura et Rai avant lui, ses deux illustres aînés et compatriotes brésiliens. Et alors qu’il est question d’une venue de Gabriel Moscardo (18 ans) en parallèle, rien n’est pour le moment bouclé.

Le PSG a décidé de ne pas recruter au milieu de terrain

Milieu de terrain, Gabriel Moscardo pourrait bien être l’unique recrutement à ce poste cet hiver, si jamais l’opération venait à se concrétiser. En effet, selon le10sport.com, aucun renfort dans l’entrejeu n’est d’actualité au PSG pour le mercato hivernal.

Pas de Guimarães et d’Obando au PSG cet hiver