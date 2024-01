Mercato - OM : Signature à Marseille, tout est réglé en 24 heures

Thibault Morlain

Un temps annoncé dans le viseur de l’OL pour prendre la succession de Laurent Blanc, Gennaro Gattuso a finalement rejoint l’autre Olympique, l’OM. Ayant besoin de remplacer Marcelino, le club phocéen a donc approché l’Italien. Gattuso a fini par donner son feu vert pour rejoindre Marseille et tout se serait visiblement joué en quelques heures seulement.

Suite au départ de Marcelino, l’OM s’est mis en quête d’un nouvel entraîneur et le choix s’est finalement porté sur Gennaro Gattuso. Passé par le banc du Milan AC, de Naples ou encore de Valence, l’Italien a donc posé ses valises du côté de Marseille pour prendre les commandes du club phocéen. Un gros défi pour Gattuso, qui aurait mis 24 heures à se décider pour donner son feu vert à Pablo Longoria.

« J'ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision »

A l’occasion d’un entretien accordé ce samedi à L’Equipe , Gennaro Gattuso est revenu sur son arrivée à l’OM. L’entraîneur olympien a alors confié : « Je sortais d'une semaine où j'avais parlé avec Lyon. Et trois ou quatre jours après l'interruption de mes discussions avec l'OL, Pablo (Longoria) m'a appelé. Je savais quel type d'équipe était l'OM, j'ai demandé une journée de réflexion pour donner ma décision. J'ai appelé mon staff, on a commencé à travailler, on s'est fait une idée. Et on a décidé de venir, sans aucune inquiétude ni hésitation ».

« Il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci »