Mercato - PSG : Mbappé a menti sur son avenir, l’annonce d’un champion olympique

Thibault Morlain

Suite à la victoire du PSG au Trophée des Champions, Kylian Mbappé s’était lâché sur son avenir. Alors que tout le monde se demande où il jouera la saison prochaine, le Français avait assuré qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Mbappé dit-il pour autant la vérité ? David Douillet en doute, estimant que le joueur du PSG a déjà acté son choix de partir.

Entré dans les 6 derniers mois de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé peut discuter avec le club de son choix désormais. Néanmoins, aucune décision n’est encore prise pour l’avenir si l’on en croit les propos de Mbappé : « Je n’ai pas encore pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties, à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important ».

Mercato - PSG : Une star de Luis Enrique se fait recaler https://t.co/MfP6pt5PLb pic.twitter.com/5jEJHbwrqc — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

« S’il annonce sa décision aujourd’hui, il y a un risque de faire exploser l’équipe »

Forcément, ces propos de Kylian Mbappé font énormément réagir. Et au micro de RMC , David Douillet a estimé que l’attaquant du PSG avait menti dans le but toutefois de protéger son équipe. Le champion olympique de judo a ainsi confié sur Mbappé : « Bien sûr qu’il a pris sa décision, mais il protège son équipe dans laquelle il est aujourd’hui et dans laquelle il est jusqu’au mois de juin. S’il annonce sa décision aujourd’hui, il y a un risque de faire exploser l’équipe. Il y a un risque de déstabiliser l’équipe qui est majeur ».

«A mon avis, il a pris la décision de partir »