Une humiliation menace Mbappé et le PSG

Pour son premier match de la saison en Coupe de France, le PSG a rendez-vous dimanche à Castres pour affronter l’US Revel, évoluant en Régional 1. Chaque saison, des clubs de Ligue 1 se font surprendre à ce stade de la compétition, une menace de taille alors que la formation parisienne reste sur une série impressionnante à l’inverse de l’OM ou encore de l’AS Monaco.

Le premier week-end de la nouvelle année est traditionnellement synonyme d’entrée en lice des formations de Ligue 1 en Coupe de France, avec son lot de surprises. Chaque saison, plusieurs clubs de l’élite tombent en effet dans le piège, à l’instar de l’AS Monaco en 2011, éliminée par Chambéry (National 3), l’OL, battu par Epinal (National) deux ans plus tard ou encore l’OM, surpris par Andrézieux (N2) en janvier 2019. De son côté, le PSG a pris l’habitude d’éviter cette fâcheuse déconvenue et tentera de sortir du piège qui l’attend dans le sud de la France.



« Une chance sur 500 ou même sur 1 000 », l’US Revel y croit

Ce dimanche, le PSG se déplace au stade Pierre-Fabre de Castres, habitué à recevoir des rencontres de rugby, pour affronter Revel, club de Régional 1 qui croit en l’exploit. « J’ai dit qu’il y avait 1 % de chance de se qualifier, je pense que c’est même optimiste , reconnaît l’entraîneur Nicolas Giné interrogé par La Voix du Midi. Il doit y avoir une chance sur 500 ou même sur 1 000. Mais à la limite, peu importe sur combien… Il y a une chance ! Donc, si elle devait se présenter, à nous de savoir la saisir. Ce qui est sûr, c’est qu’on va commencer le match à 0-0 et à 11 contre 11. Alors, pourquoi ne pas rêver à un miracle. Mais si cela devait arriver, je crois que cela serait quand même l’un des plus gros exploits de l’histoire de la Coupe de France ! » Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont prévenus du danger qui les attend, alors que le PSG affiche une efficacité redoutable.

Le PSG ne tremble pas en 32es de finale et contre les petites équipes

En 52 saisons, le PSG totalise en effet 47 qualifications en 32es de finale de la Coupe de France et n’a plus été vaincu à ce stade de la compétition depuis le 17 février 1990. Par ailleurs, le club n’a plus été battu par une équipe de division inférieure en Coupe de France depuis le 4 mars 2009 et une défaite en 8es de finale contre Rodez (National, 1-3 a.p.), soit une série de 28 matches en cours (Aubervilliers, Evian TG, Vesoul, Quevilly, Agen, Martigues, Le Mans, Angers, Locminé, Sablé, Arras, Brest, Auxerre, Wasquehal, Niort, Avranches, Sochaux, Les Herbiers, Pontivy, Villefranche, Linas-Montlhéry, Lorient, Pau, Caen, Feignies-Aulnoye, Vannes, Châteauroux et Pays de Cassel). L’US Revel s’ajoutera-t-elle à la liste ? Réponse dimanche soir.