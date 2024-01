PSG : Surprise, le Real Madrid snobe Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Lionel Messi s'est exilé en MLS du côté de l'Inter Miami, Kylian Mbappé devrait être à la lutte avec Erling Haaland et Jude Bellingham pour le prochain Ballon d'Or. Et d'après Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, son numéro 5 est actuellement le meilleur joueur du monde.

Grâce à son sacre à la Coupe du Monde avec l'Argentine, Lionel Messi a soulevé son huitième Ballon d'Or en 2023. Finaliste malheureux au Qatar avec la France, Kylian Mbappé (25 ans) a dû se contenter de la troisième place du classement. De son côté, Erling Haaland (Manchester City, Norvège) a terminé à la deuxième position.

Bellingham est le meilleur joueur du monde d'après Ancelotti

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi (36 ans) a quitté l'Europe et le PSG pour migrer vers la MLS du côté de l'Inter Miami. Par conséquent, la Pulga ne devrait plus représenter un danger pour Kylian Mbappé. En effet, Leo Messi a certainement remporté son tout dernier Ballon d'Or. Désormais, le numéro 7 doit davantage se méfier d'Erling Haaland (23 ans) et de Jude Bellingham, qui est étincelant depuis sa signature au Real Madrid il y a quelques mois.

Ancelotti a oublié Mbappé