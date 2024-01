Mercato - PSG : Paris va faire un cadeau à 80M€ à Mbappé

Pierrick Levallet

Alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain, personne ne sait encore ce que Kylian Mbappé réserve pour son avenir. La star de 25 ans aurait d'ailleurs passé un accord avec le club de la capitale concernant sa prime de fidélité. Mais l'international français pourrait bien la toucher si jamais il venait à prolonger.

Les prochaines semaines risquent d’être agitées sur le mercato à cause d’un certain Kylian Mbappé. Le contrat de la star de 25 ans avec le PSG arrive à son terme à l’issue de la saison. Et pour le moment, personne ne sait vraiment ce que le natif de Bondy fera en juin prochain. Son avenir demeure encore plutôt incertain.

Mbappé et le PSG se sont mis d'accord l'été dernier

Relancé depuis l’été dernier, le feuilleton semble bien parti pour durer. Kylian Mbappé aurait notamment renoncé à une prime de fidélité de 80M€, permettant ainsi au PSG de s’y retrouver sur le plan financier. Depuis, les dirigeants parisiens font tout leur possible pour prolonger le champion du monde 2018. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs lui offrir un joli cadeau.

Mbappé peut finalement toucher sa prime de fidélité ?