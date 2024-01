Mercato - PSG : Le clan Mbappé a pris une grande décision

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé pourrait bien ne plus être un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et personne ne sait ce qu'il fera à l'issue de la saison. Le Real Madrid et Liverpool se tiendraient à l'affût, tandis que le club de la capitale espérerait le prolonger. Le feuilleton semble néanmoins parti pour durer encore quelques temps.

Le feuilleton Kylian Mbappé va encore agiter le mercato au cours des semaines à venir. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le champion du monde 2018 est libre de négocier avec qui il veut depuis le 1er janvier. Tout est ouvert pour son avenir. L’international français aurait d’ailleurs plusieurs options pour la suite de sa carrière.

PSG, Real Madrid, Liverpool... Mbappé a l'embarras du choix

Si le PSG fait tout pour le prolonger, Kylian Mbappé serait également sur les tablettes du Real Madrid et de Liverpool. Les Merengue n’ont toujours pas lâché l’affaire, et les Reds feraient les yeux doux au natif de Bondy depuis 9 ans déjà. Personne ne sait encore ce que Kylian Mbappé fera à l’issue de la saison. Et dans son entourage proche, on a adopté une stratégie bien précise.

Dans le clan Mbappé, on garde le silence