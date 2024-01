Mercato - PSG : Mbappé se lâche sur son avenir, l’Espagne enrage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé joue avec les nerfs des supporters parisiens, mais aussi madrilènes. Interrogé sur son avenir au PSG ce mercredi soir, le joueur a annoncé qu'il n'avait pas encore pris de décision. Une sortie, qui a provoqué la colère de certains journalistes espagnols, qui s'interrogent sur son attachement au Real Madrid.

Il faudra encore faire preuve de patience. Interrogé sur sa situation contractuelle et son avenir au PSG, Kylian Mbappé a, une nouvelle fois, refusé de s'attarder sur le sujet, se contentant de dire qu'il n'avait encore pris aucune décision. Evidemment, cette sortie n'est pas passée inaperçue en Espagne.

« J'en ai marre de toi »

Attendu au Real Madrid depuis plusieurs années, Mbappé voit sa côte de popularité chuter. Certains journalistes proches de la Casa Blanca comme Miguel Martin Talavera demandent au club merengue de baisser les bras. « Je ne comprends pas l'obsession du Real Madrid pour ce joueur. Ils se sont moqués du club à trois reprises » a-t-il confié au micro d' El Larguero . Présent à ses côtés, Manu Carreno se questionne même sur l'attachement de l'international français au Real Madrid : « Il est plus fan de l'Euro que du Real Madrid » . D'autres ne cachent plus leu colère. C'est le cas de Tomas Roncero, qui s'est adressé directement à Mbappé. « Mbappé, signe ou sinon au revoir. J'en ai marre de toi » a confié le journaliste d' As s ur le plateau d' El Ciringuito ce mercredi soir.

Mercato - PSG : Un coup de maître du Qatar avec Mbappé ? https://t.co/5hCqoFU8y2 pic.twitter.com/zglWbZlmp0 — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Certains fans sont en colère