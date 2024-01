Mercato - PSG : Mbappé annonce un accord, le Qatar trahi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières heures, il a plus été question des déclarations de Kylian Mbappé en zone mixte plutôt que du Trophée des champions. Après la victoire de son équipe face à Toulouse (2-0), le joueur du PSG s'est présenté devant les médias pour commenter son avenir. Et certaines de ses déclarations auraient surpris en interne.

Le PSG a assuré l'essentiel ce mercredi. Loin d'être brillant sur sa propre pelouse, le club parisien a remporté le Trophée des champions en battant Toulouse. Le premier trophée sous l'ère Luis Enrique. L'un des buts parisiens a été inscrit par Kylian Mbappé, qui est devenu, par la même occasion, le meilleur buteur de l'histoire du Parc des Princes. C'est donc avec le sourire que le joueur s'est présenté en zone mixte. Et évidemment les questions sur son avenir au PSG ont été nombreuses.

Mercato - PSG : Il fait une révélation sur Zidane https://t.co/U8QRvhHb50 pic.twitter.com/pISUPKON6M — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Mbappé annonce un accord avec Al-Khelaïfi

Annoncé au Real Madrid ou encore à Liverpool, Mbappé assure qu'il n'a pas encore pris de décision. Mais le joueur de 25 ans a profité de son passage devant les journalistes pour confirmer l'existence d'un pacte avec Nasser Al-Khelaïfi. « Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a-t-il confié.

Le PSG n'aurait pas caché sa surprise